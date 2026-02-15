Slušaj vest

Nažalost, takmičari su i ove godine podbacili...

Pobedu je odneo anonimni Kišad Džonson, košarkaš Majami Hita, koji nema značajnu ulogu u ekipi Erika Spolstre.

U prvom krugu preskočio je repera E40, a u drugom provukao loptu kroz noge i zakucao na drugi obruč, što je bilo sasvim dovoljno za finale, pošto se njegovi rivali nisu proslavili.

Košarkaš Lejkersa Džekson Hejs izveo je verovatno jedno od najgorih zakucavanja u istoriji takmičenja, a Džejsi Ričardson iz Orlanda, sin legendrnog Džejsona Ričardsona, u svom drugom pokušaju doživeo je stravičan pad, pa je uz dosta sreće izbegao ozbiljniju povredu.

Tako je Džonson u finale otišao sa Karterom Brajantom iz San Antonio Sparsa, koji je nakon lošijih ocena u prvom krugu dobio maksimalnih 50 u drugom.

Spektakl je izostao u finalu. Džonson je izveo popularnu vetrenjaču, a Brajant svoju zamisao nije uspeo da sprovede u delo u predviđenom vremenu, pa je košarkaš Majamija na kraju odneo trofej.

