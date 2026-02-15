KREATIVNOST - NULA! Takmičenje u zakucavanjima izgubilo sjaj: Anonimus odneo pobedu, viđen je i jedan stravičan pad! (VIDEO)
Nažalost, takmičari su i ove godine podbacili...
Pobedu je odneo anonimni Kišad Džonson, košarkaš Majami Hita, koji nema značajnu ulogu u ekipi Erika Spolstre.
U prvom krugu preskočio je repera E40, a u drugom provukao loptu kroz noge i zakucao na drugi obruč, što je bilo sasvim dovoljno za finale, pošto se njegovi rivali nisu proslavili.
Košarkaš Lejkersa Džekson Hejs izveo je verovatno jedno od najgorih zakucavanja u istoriji takmičenja, a Džejsi Ričardson iz Orlanda, sin legendrnog Džejsona Ričardsona, u svom drugom pokušaju doživeo je stravičan pad, pa je uz dosta sreće izbegao ozbiljniju povredu.
Tako je Džonson u finale otišao sa Karterom Brajantom iz San Antonio Sparsa, koji je nakon lošijih ocena u prvom krugu dobio maksimalnih 50 u drugom.
Spektakl je izostao u finalu. Džonson je izveo popularnu vetrenjaču, a Brajant svoju zamisao nije uspeo da sprovede u delo u predviđenom vremenu, pa je košarkaš Majamija na kraju odneo trofej.
Pogledajte sva zakucavanja: