Bivši kapiten Crvene zvezde, iskusni srpski košarkaš Luka Mitrović, otvoreno i bez zadrške govorio je o odlasku iz kluba sa Malog Kalemegdana.

Luka Mitrović je letos napustio Crvenu zvezdu za koju je igrao u dva mandata i bio kapiten.

Iako je bio pod ugovorom, klub sa Malog Kalemegdana letos mu je saopštio da na njega više ne računa. Trenirao je sa FMP-om i tražio novi angažman, da bi krajem novembra odlučio da karijeru nastavi u CSKA iz Moskve.

"Čekao sam i čekao i na kraju dočekao poziv CSKA. Da ne trošim sada reči šta je CSKA i šta predstavlja. Okolnosti su, naravno, drugačije, nema Evrolige, ali ime CSKA je i dalje tu, organizacija je i dalje tu. Dobro sam se uverio u veličinu kluba i grada", rekao je Luka u razgovoru za "Mozzart sport".

Osvrnuo se i na prilično neočekivan odlazak iz Zvezde.

Na pitanje da li je u momentima kada Zvezda na početku sezone ostala bez centara bilo priče da se vrati u klub, Luka otkriva:

"Nemam šta da krijem. Postojali su određeni kontakti kada sezona nije krenula onako kako je očekivano, uz neke povrede na visokim pozicijama. Ipak, ja sam još letos, kada je došlo do toga da klub želi da idemo različitim putevima i da ne nastavimo saradnju, tada sam već raskrstio. Kada je krenula priča o eventualnom povratku, u startu sam je odbacio. Ne zbog nekog mog velikog ponosa, nego smatram da bi možda bilo neozbiljno sa obe strane da se igramo 'idi mi – dođi mi'. Mislio sam da ne bi moglo mnogo dobrih stvari da iz toga izađe. Nisam hteo da budem privremeno rešenje u svemu tome. U glavi sam raskrstio da ne ostajem, da tražim novi angažman i smatrao sam da je najbolje da nastavimo svako svojim putem. Mislim da nisam pogrešio. Ljudima sam tamo poželeo svu sreću. Imam prijatelje za koje navijam iz sveg srca, a što se tiče profesionalne saradnje, krenulo je u nekom drugom pravcu."

Pored Mitrovića, Zvezdu su prethodnog leta napustili dugogodišnji kapiten Branko Lazić i Nemanja Nedović.



"Bilo je jasno, zbog načina na koji se završila prošla sezona, da će biti velikih rezova. Samo nismo znali na kome će se kola slomiti. Iskren da budem, mogao sam da naslutim da ću to možda biti ja, ali taj ugovor koji sam imao davao mi je sigurnost da ću ga odraditi do kraja. Nije došlo do toga, ali sam već naglašavao da sam imao važeći ugovor. U tom slučaju se zna kakve su obaveze sa obe strane i to mi je bila garancija da mogu da sačekam i da uzmem pravu ponudu. Nisam bio uskraćen ni za šta i, stvarno, kada se sada osvrnem, nemam za čime da žalim", poručio je Luka Mitrović.

Kurir sport/Mozzart sport