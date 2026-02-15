Slušaj vest

Košarkaš Portlanda Demijan Lilard trijumfovao je u brzom šutiranju trojki na ovogodišnjem NBA Ol-staru.

Na impresivan način Amerikanac je stigao do svoje treće titule u ovom prestižnom takmičenju.

Takmičenje u brzom šutiranju trojki

Tokom prošlogodinjeg plej-ofa iskusni as pokidao je Ahilovu tetivu i još uvek nije nije upisao nijedan nastup u ovoj sezoni. Iako se nije u potpunosti oporavio od teške povrede, rešio je da se takmiči u brzom šutiranju trojki i izdominirao je.

Lilard je u finalu zabeležio 29 poena i iza sebe ostavio Devina Bukera, koji je imao 27 i Kona Knupela (17).

Zanimljivo, Buker je u prvoj rundi bio najbolji sa 30 poena, dok su Lilard i Knupel imali po 27. Iza njih su ostali Donovan Mičel sa 24, Norman Pauel 23, Džamal Marej 18, Tajris Meksi 17 i Bobi Portis sa 15 poena.