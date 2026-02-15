Slušaj vest

Najveće zvezde NBA okupile su se u Los Anđelesu, gde se održava jubilarni 75. Ol-star vikend.

Novinari iz celog sveta u subotu su imali priliku da razgovaraju sa njavećim zvezdama svetske košarke, među kojima je i srpski as Nikola Jokić.

Na konferenciji za medije, koju je Srbin održao pred svoj osmi nastup na Ol-staru, nezaobilazna tema bila je i Nikolina ljubav prema konjima.

Jedna američka novinarka rekla je Jokiću da želi da kupi konja, pa je zamolila Nikolu da joj da savet kako bi odabrala pravog.

Na pitanje kog da kupi, usledio je hit odgovor Srbina.

"Najskupljeg, definitivno. Ispostaviće se da je taj najbolji", rekao je uz osmeh Jokić.

Konferenciji je prisustvovao i bivši NBA as Bugi Kazins, pa je iskoristio priliku da postavi zanimljivo pitanje Jokiću.

Kada bi mogao da biraš da do kraja karijere osvajaš MVP titule ili da tvoji konji pobeđuju svake godine, šta bi izabrao?

Nikola je bez razmišljanja odgovorio:

"Već sam osvojio tri MVP trofeja, tako da bih uvek izabrao da moji konji pobeđuju".

"Očekivao sam takav odgovor" dobacio je uz osmeh Kazins.