Slušaj vest

Ovog vikenda u Los Anđelesu održava se jubilarni 75. NBA Ol-star, a glavne zvezde najvećeg košarkaškog spektakla na svetu su srpski košarkaš Nikola Jokić i Slovenac Luka Dončić.

Čim su se sreli u svlačionici priredili su pravi šou i ekspresno zapalili društvene mreže. Koriste svaku moguću priliku da se našale jedan sa drugim.

1/5 Vidi galeriju Ol-star vikend u LA, Nikola Jokić Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Peckao je Nikola Luku zbog kilaže, lupio mu "ćušku" tokom fotografisanja, ali Slovenac mu nije ostao dužan...

Kamera je zabeležila i jednu zanimljivu scenu u svlačionici.

Pitali su ih kako se osećaju što ponovo sede jedan pored drugog.

"Misle Misle da smo najbolji prijatelji, pa nas stalno stavljaju da sedimo jedan pored drugog. Mi moramo da budemo prijatelji. Mi smo braća", rekao je Jokić.

Luka nije bio oduševljen.

"Ne, nije mi lepo pored brata, stalno nas stavljaju da sedimo zajedno", rekao je uz osmeh Dončić.