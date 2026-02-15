Slušaj vest

Grčki superstar, Janis Adetokumbo, održao je zanimljivu konferenciju za medije po dolasku u Los Anđeles, gde se ovog vikenda održava jubilarni 75. NBA Ol-star.

U svom obraćanju Janis se, između ostalog, dotakao bivšeg saigrača Džabarija Parkera.

Najveći promašaj u istoriji Partizana, na NBA draftu 2014. izabran je kao 2. pik od strane Milvoki Baksa, pa je nekoliko sezona delio svlačionicu sa grčkim superstarom.

Janisu je Parker ostao u najlepšem sećanju.

"On je jedan od momaka s kojima sam zaista uživao da igram. On je jedna od osoba prema kojima gajim ogromnu ljubav. Mislim da je izrastao kao igrač, izrastao je i kao čovek, jer je to momak, igrač koji je prošao kroz mnogo toga – ne samo u životu, već i u košarkaškom svetu. I to što je uspeo da istraje, da se vrati i nastavi da pronalazi radost u igri košarke, mislim da je veliko svedočanstvo o tome kakva je osoba i kakav je postao kao sportista, kao košarkaš", rekao je Adetokumbo.

Od najvećeg pojačanja, Parker je postao najveći problem za Partizan ove sezone. Potpisao je dvogodišnji ugovor vredan oko pet miliona evra, a nije pokazao apsolutno ništa. Na kraju je zbog nedovoljnog zalaganja i sklonjen iz tima.

U dresu Partizana beležio je 7,7 poena uz 2,5 skokova u Evroligi, dok u ABA ligi imao 9,1 poen i 2,4 skoka po utakmici.

Janis i pored toga ne prestaje da ga hvali.

"Samo neka nastavi tako. Znam da je veoma promišljen u svakoj odluci koju donosi, tako da kakvu god odluku da donese ubuduće, verujem da će ona biti prava za njega", poručio je košarkaš Milvoki Baksa.