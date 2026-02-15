ABA LIGA
CRVENA ZVEZDA - IGOKEA: Crveno-beli počinju drugu fazu regionalnog takmičenja
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Igokeu u utakmici prvog kola druge faze ABA lige.
Utakmica se igra u u hali "Ranko Žeracica" u sa početkom u 17 časova.
16:54
Zvezda bez četvorice
Zvezda na ovom meču nastupa bez Kartera, Motiejunasa, Dobrića, Izundua, ali se u sastavu nalazi mladi Lazar Stojković!
16:14
Obradović pred Igokeu
Početak nove faze takmičenja i utakmica sa ekipom koja je vrlo neugodna, organizovana, atletski jaka i taktički dobro vođena. Umeju mnogim ekipama da naprave puno problema svojim promenama odbrana. Moraćemo da odigramo dobru utakmicu, koja će biti i dobra uvertira za završni turnir Kupa koja nas očekuje naredne nedelje
16:11
Tabela ABA lige
