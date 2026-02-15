Svi događaji
Od najnovijeg
16:54

Zvezda bez četvorice

Zvezda na ovom meču nastupa bez Kartera, Motiejunasa, Dobrića, Izundua, ali se u sastavu nalazi mladi Lazar Stojković!

16:53

Zvezda domaćin u hali Ranko Žeravica

16:14

Obradović pred Igokeu

Početak nove faze takmičenja i utakmica sa ekipom koja je vrlo neugodna, organizovana, atletski jaka i taktički dobro vođena. Umeju mnogim ekipama da naprave puno problema svojim promenama odbrana. Moraćemo da odigramo dobru utakmicu, koja će biti i dobra uvertira za završni turnir Kupa koja nas očekuje naredne nedelje

16:11

Tabela ABA lige



Пласман обезедио Sofascore