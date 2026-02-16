Slušaj vest

Svake godine, u okviru Ol-star utakmice, VTB liga prima kultne ličnosti u svoju Kuću slavnih.

Ove nedelje su njeni članovi u klasi 2026 postali Ćavi Paskval, Nikola Milutinov, Vitalij Fridzon i Vladimir Titorenko.

Slavlje Nikole Milutinova protiv Partizana Foto: Printscreen / Twitter / Euroleague

Srpski košarkaš i trenutno centar Olimpijakosa, šampion VTB lige bio je 2021. godine.

Za MVP regularne sezone VTB lige proglašen je 2023, dok je dva puta bio najbolji skakač sezone (2022, 2023).

Tokom karijere u ruskoj ligi izbio je na drugo mesto u istoriji po broju dabl-dabl učinaka (32).

Reprezntativac Srbije dres CSKA nosio je od 2020. do 2023.

