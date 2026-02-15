Slušaj vest

Crvena zvezda je čini se rešila pitanje pozicije centra za predstojeći Kup Radivoja Koraća u Nišu (18.- 21. februar).

Pored četiri stranca koji će po pravilima našeg saveza moći da igraju u Nišu, Zvezda bi sa davno zaboravljenim Urošom Plavšićem mogla da krene po šesti vezani trofej nacionalnog Kupa.

Uroš Plavšić Foto: Starsport

Protiv Igokee je Plavšić bačen u vatru, tri dana pred poečtak Kupa, ili što bi se reklo: "U minut do 12"!

Poslednji zvaničan meč odigrao je još 26. novembra 2025. godine na utakmici sa Olimpijakosom. Od tada je imao dosta problema sa povredama.

Da li je Plavđić dobro rešenje i pojačanje za predstojeći zahtevan turnir?

