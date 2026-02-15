Slušaj vest

Završnica druge četvrtine bila je prilično burna, pošto je trener crveno-belih Saša Obradović ušao u žestoku raspravu sa sudijama.

Rezultat na poluvremenu bio je 48:47 u korist gostiju iz Laktaša, a sve je moglo da bude drugačije, da su arbitri svirali faul u poslednjoj sekundi nad Stefanom Miljenovićem, koji je sa pola terena šutirao uz kontakt sa protivnikom.

Saša Obradović napao sudije Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ipak, niko od sudija se nije oglasio i druga četvrtina je završena, a Saša Obradović se iznervirao do te mere da je zbog protesta dobio tehničku.

Nije mogao Obradović da se smiri, ušao je u žestoku raspravu sa deliocima pravde, a na kraju je moralo da reaguje čak i obezbeđenje i da odvede sudije u svlačionicu.