PARTIZAN - BUDUĆNOST: Razigrao se Radanov, crno-beli vode posle 1. četvrtine
Košarkaši Partizana u prvom kolu Top osam faze ABA lige dočekuju Budućnost iz Podgorice.
Utakmica se od 21 čas igra u beogradskoj "Areni".
Partizan je posle ligaškog dela na deobi prvog mesta sa učinkom 15-1, dok je Budućnost treća sa 13-3.
1. četvrtina
Startne petorke
Partizan: Kalates, Braun, Bonga, Pokuševski, Fernando
Budućnost: Ferel, Sulajmon, Jovanović, Tanasković, Bucijel.
Prva dva koša Partizan je pogodio šutem za tri. Strelci su bili Braun i Kalates - 6:0.
Sjajan uvod Partizana. Fernando, Pokuševski i Bonga donose sedam poena svom timu u 3. minut - 12:5. Bio je to znak da trener gostiju Andrej Žakelj zove tajm-aut.
Imao je Partizan osam poena viška posle poena Fernanda (17:9), Budućnost se vraća sa pet vezanih poena Sulajmona i Kovlijara.
Razigrao se Radanov i u finišu četvrtine vezao šest poena. Parttizan vodi 25:19.
Sastavi
PARTIZAN - BUDUĆNOST
Hala: Arena
Sudije: Ilija Belošević, Miloš Koljenšić, Franko Gracin
PARTIZAN: Vašington, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates, Danilović. Trener: Đoan Penjaroja
BUDUĆNOST: Sulajmon, Majs, Tompson, Slavković, Tanasković, Ferel, Jovanović, Morgan, Bucijel, Nikolić, Kovlijar, Butel. Trener: Andrej Žakelj.