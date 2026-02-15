Svi događaji
21:24

2. četvrtina

Crno-beli imaju šest poena viška posle prvih 10 minuta - 25:19.

20:57

1. četvrtina

Startne petorke

Partizan: Kalates, Braun, Bonga, Pokuševski, Fernando

Budućnost: Ferel, Sulajmon, Jovanović, Tanasković, Bucijel.

Prva dva koša Partizan je pogodio šutem za tri. Strelci su bili Braun i Kalates - 6:0.

Sjajan uvod Partizana. Fernando, Pokuševski i Bonga donose sedam poena svom timu u 3. minut - 12:5. Bio je to znak da trener gostiju Andrej Žakelj zove tajm-aut. 

Imao je Partizan osam poena viška posle poena Fernanda (17:9), Budućnost se vraća sa pet vezanih poena Sulajmona i Kovlijara.

Razigrao se Radanov i u finišu četvrtine vezao šest poena. Parttizan vodi 25:19

19:21

18:58

Sastavi

PARTIZAN - BUDUĆNOST

Hala: Arena

Sudije: Ilija Belošević, Miloš Koljenšić, Franko Gracin

PARTIZAN: Vašington, Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates, Danilović. Trener: Đoan Penjaroja

BUDUĆNOST: Sulajmon, Majs, Tompson, Slavković, Tanasković, Ferel, Jovanović, Morgan, Bucijel, Nikolić, Kovlijar, Butel. Trener: Andrej Žakelj.