Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Igokeu na startu druge faze ABA lige sa 94:84 u dvorani "Ranko Žeravica".

Posle utakmice na konferenciji za medije je govorio trener Zvezde Saša Obradović:

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Hale sportova Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic)

- Prvo bih čestitao Igokei na odličnoj utakmici. Odličnoj pripremi utakmice. Vidi se da moj kolega ima veliki smisao za taktiku i čestitao sam mu posle utakmice na to kako je pripremio. Što se nas tiče, naša je bila mnogo manje, imali smo šest utakmica u 15 dana. Jako teško i fizički, druga stvar, u razmišljanjima u matematici protiv koga koliko igrati, manja priprema utakmica. Sve je to prouzrokovalo sporiji start. Ono što je najvažnije je da smo pobedili, a onda i da smo ostali zdravi. Na neki način smo poštedeli te neke igrače za sledeću nedelju.

Upitan je i o igračima za Kup Radivoja Koraća...

- Objektivno mi je veća dilema pošto Plavšić je imao par treninga sa ekipom i u toj pripremi nije ni mogao da bude toliko u treningu zato što smo spremali evroligaške utakmice. Dobrić koji je imao određenih problema sa stopalom, biće dobar za Kup i igraće. Eto, i on je propustio desetak dana i to jeste problem. Ovi igrači koji su tu i koji su danas igrali, pričam o domaćim igračima, Miljenović je opet pokazao da na njega može da se računa. Davidovac sigurno u određenim problemima što se ritma tiče. S obzirom na iskustvo i inteligenciju, radio je. Siguran sam da će biti dobar tamo. Što se ostalih stranaca tiče, ostavio sam vreme da malo razmislim i u toku noći, sutra ujutru ću odlučiti ko će da ide.

Na zagrevanju je bio i Tajson Karter, ali se ne zna kad će zaigrati.

- Nema, on je tek počeo sa košarkaškom loptom da trenira. Trebaće njemu još vremena. S obzirom na to da se radi o momku koji je bio jako disciplinovan za vreme ovih meseci, mislim da mu neće trebati baš nešto mnogo. S druge strane, to je na dnevnoj bazi i odluka koliko će da odustane i doktora i kondicionog trenera kad može da se priključi timu.

1/25 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dobio je Saša Obradović i tehničku na kraju prvog poluvremena.

- U nekim utakmicama moraš da budeš prezentan, ne bih komentarisao da li su sudije uradile nešto. Kao trener imaš obavezu da pokažeš i koliko ti je važno, koliko je važan momenat, to neopuštanje. To je sastavni deo igre. Tehnička nije bila namerna, ali i to može da se uradi kao taktičan deo. Mislim da smo mnogo ozbiljnije ušli u drugo poluvreme i to je uzrok pobede.

Na kraju, imao je reči pohvale za trenera Stefanovića.

- Što se mene tiče, gledajući ove druge utakmice koje je spremao, vrlo je interesantan mlad trener. Siguran sam da mu predstoji dobra karijera, ima smisla u svakom pogledu. Različiti su poslovi, različiti nivoi, ali sam siguran da ispred njega stoji jedna velika budućnost.

BONUS VIDEO: