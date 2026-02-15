FMP SE NAOŠTRIO PRED PARTIZAN: Panteri ubedljivi protiv Mege
FMP je na svom terenu u Železniku večeras savladao Megu sa 102:87, pa sada ima učinak od 7 pobeda i 10 poraza, odnosno jedan trijumf manje od Spartaka koji je trenutno vodeći u plej-aut zoni.
Već u prvoj četvrtini ''panteri'' su stekli ubedljivu prednost, dobili su taj deo igre sa 32:17 i do kraja su uspešno održavali razliku i rutinski trijumfovali.
Filip Barna je briljirao sa 27 poena, 5 asistencija i 4 skoka, Judžin je upisao 17, a Stefanović 15 poena i 6 skokova.
Megu je predvodio Bogoljub Marković sa 22 poena, 6 skokova i 4 asistencije, a Savo Drezgić ga je pratio sa 18 poena i 6 asistencija.
Posle ovog poraza Mega je u grupi timova sa učinkom od 6 pobeda i 11 poraza.
Fmp se u četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća sastaje sa Partizanom u Nišu.
U narednom kolu FMP gostuje Spartaku, a Mega dočekuje Studentski centar.