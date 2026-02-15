ŠPANIJA BRUJI O SRPSKOM DIJAMANTU: Kusturica ispisao istoriju Barselone
Nikola Kusturica, jedan od najvećih talenata srpske košarke, ispisao je istoriju Barselone.
Šampion Evrope sa Srbijom minulog leta u konkurenciji do 16 godina, postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone i ACB lige, dok je sada postavio novi rekord kao najmlađi strelac u istoriji Barselone.
Momak rođen 2009. godine u Novom Sadu, koji je bio MVP na pomenutom šampionatu, u pobedi nad Manresom je igrao 16 minuta i uspeo da postigne sedam poena. Imao je šest skokova, po dve osvojene i izgubljene lopte, kao i jednu asistenciju.
Kusturica je time oborio rekord legendarnih igrača ovog kluba, Rikija Rubija, Huana Karlosa Navara i Pau Gasola...
Barselona je trenutno treća sa učinkom 14-6. Četvrtoplasirana Mursija ima isti učinak, dok drugoplasirana Valensija beži jednu pobedu.
Na čelu je Real sa učinkom 17-2.