Šampion Evrope sa Srbijom minulog leta u konkurenciji do 16 godina, postao je najmlađi debitant u istoriji Barselone i ACB lige, dok je sada postavio novi rekord kao najmlađi strelac u istoriji Barselone.

Momak rođen 2009. godine u Novom Sadu, koji je bio MVP na pomenutom šampionatu, u pobedi nad Manresom je igrao 16 minuta i uspeo da postigne sedam poena. Imao je šest skokova, po dve osvojene i izgubljene lopte, kao i jednu asistenciju.