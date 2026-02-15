Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Igokeu rezultatom 94:84 u utakmici prvog kola top 8 faze ABA lige.

Zvezda je tako upisala i 13 trijumf u regionalnom takmičenju uz četiri poraza.

Igokea na pretposlednjem, sedmom mestu, ima skor 8/9.

U narednom kolu Zvezda gostuje Klužu, dok Igokea u Podgorici igra protiv Budućnosti.

Posle meča, svoje utiske je izneo trener gostiju iz Laktaša Nenad Stefanović.

''Čestitke ekipi Crvene zvezde na zasluženoj pobedi. Mislim da uz jedan odličan otpor, da su ipak kontrolisali meč 40 minuta. Negde je njihov individualni kvalitet i organizovanost u napadu presudila. Ja sam jako zadovoljan kako smo odigrali. U ovom momentu smo bez Gavrilovića i Popovića izgurali 35 minuta u jednom dobrom egalu."

Dobra utakmica za moje momke, bili smo opterećeni faulovima, nemam šta da zamerim. Imali smo 20 asistencija, dobra kontrola izgubljenih lopti, samo devet. Ta prevaga u skoku je bila značajna i odnos poena iz druge šanse 19:5 kroz neke zicere, trojke'', rekao je Stefanović.

Posebnu zahvalnost uputio je svom kolegi sa klupe Crvene zvezde Saši Obradoviću.

''Hvala treneru Obradoviću na lepim rečima na kraju utakmice.

To je nešto između nas. Hteo sam to da istaknem da su to lepe stvari sa njegove strane kad dobijete neki kompliment ili savet, to će ostati između nas.

To svakom mladom treneru znači kad nas neko podrži ko je trenerska veličina, želim im sve najbolje i vidimo se u revanšu u Laktašima'', poručio je Stefanović.