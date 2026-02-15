Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa poraženi su od Rodosa u domaćem šampionatu i time produžili krizu.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos oglasio se posle meča u svom stilu...

Janakopulos je u video-poruci, uz pominjanje Evrolige i FIBA, izneo stav da se zaštita u sistemu takmičenja uglavnom odnosi na igrače, dok vlasnici ostaju po strani.

- U potpunosti se slažem da ugovori treba da budu garantovani. U potpunosti se slažem da postoji zaštita za igrače. Moja porodica i ja smo to dokazali u svakom poslu kojim se bavimo, da poštujemo svakog radnika. Ali zar Evroliga ne bi trebalo da pokuša da zaštiti i vlasnike? Kada igrači ili treneri prave ovakve probleme klubu ili bilo kom poslu? - poručio je Janakopulos.

