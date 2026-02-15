Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde na krilima Džereda Batlera (16 p) savladali su Igokeu u ABA ligi (94:84) pred put u Niš na Kup Radivoja Koraća.

Batler je posle Igokee govorio o Kupu u Nišu:

Foto galerija iz Hale sportova Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic)

- Da, zapravo ne znam koliko je to važno, ali deluje veoma važno, pa polako dobijam taj osećaj. Spreman sam - iskren je Batler.

Ne propustiteEvroligaPOJAVIO SE NOVI SNIMAK KRAĐE U PIREJU! Batler se bacio na parket, sudija stajao na pola metra i doneo pogrešnu odluku!
Džered Batler
FudbalNIKADA NE BIH IGRAO ZA PARTIZAN, REAL MADRID I NOTINGEM FOREST! Igrač Zvezde objansio i zašto...
Timi Maks Elšnik
KošarkaPAO SE BRUKAO, A ONDA JE USLEDILA ŽESTOKA PORUKA! Dimitris Janakopulos se hitno oglasio, novi cirkus u Atini! (VIDEO)
Dimitris Janakopulos
KošarkaSTEFANOVIĆ SE ZAHVALIO OBRADOVIĆU: To je nešto između nas...
stefanovic.jpg

BONUS VIDEO:

Saša Obradović napao sudije Izvor: TV Arena sport/Screenshot