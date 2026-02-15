Iskrene reči košarkaša Crvene zvezde Džereda Batlera uoči Kupa Radivoja Koraća.
DŽERED BATLER PRED KUP: "Ne znam koliko je to važno, ali...
Košarkaši Crvene zvezde na krilima Džereda Batlera (16 p) savladali su Igokeu u ABA ligi (94:84) pred put u Niš na Kup Radivoja Koraća.
Batler je posle Igokee govorio o Kupu u Nišu:
- Da, zapravo ne znam koliko je to važno, ali deluje veoma važno, pa polako dobijam taj osećaj. Spreman sam - iskren je Batler.
