Košarkaši Partizana pobedili su Budućnost u ABA ligi sa 98:82 uoči puta u Niš na završnicu Kupa Radivoja Koraća.

Posle meča je govorio trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Dobra pobeda za nas, da startujemo drugu rundu pobedom protiv Budućnošću kod kuće, to je važno za nas. Dobra utakmica, imali smo loše momente kad nismo šutirali, ali kontrolisali smo ritam, tako da smo zasluženo slavili - rekao je Penjaroja.

Kako je Penjaroja video utakmicu Alekse Radanova?

- Važno je za Aleksu, za njega, jer radi dobro i bilo mu je potrebno da odigra dobro, što je večeras uradio. Neophodno je da pokaže da je dobar igrač, svi su važni za tim, a domaći igrači treba da budu spremni za Kup Radivoja Koraća i da budu spremni za ovo takmičenje.

Nije odlučio Penjaroja koga od stranaca vodi na Kup.

- Imamo dosta vremena, verovatno ćemo sutra odlučiti.

Otkrio je za kraj kakva je situacija sa Kameronom Pejnom.

- Bolje mu je. Dobro se oseća, spreman je da se takmiči u narednim nedeljama.

