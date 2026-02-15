Košarka
KOSOVO JE SRBIJA: Pogledajte kako su Amerikanci najavili Nikolu Jokića na Ol-star utakmici
Slušaj vest
U Los Anđelesu se trenutno održava 75. izdanje čuvenog Ol-star vikenda NBA lige.
Ove godine umesto tradicionalne utakmice Istoka i Zapada, igraju tri ekipe, a Tim sveta sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković.
Naravno, glavna zvezda tima je Nikola Jokić.
Svakog igrača ove ekipe Amerikanci su predstavili sa mapom i zastavom države odakle dolazi, a ono što je bilo uočljivo, jeste da je mapa Srbije prikazana sa južnom pokrajinom Kosovom i Metohijom.
Nikola Jokić, Ol-star, NBA Foto: Printskrin
Reaguj
Komentariši