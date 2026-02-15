Slušaj vest

U Los Anđelesu se trenutno održava 75. izdanje čuvenog Ol-star vikenda NBA lige.

Ove godine umesto tradicionalne utakmice Istoka i Zapada, igraju tri ekipe, a Tim sveta sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković.

Naravno, glavna zvezda tima je Nikola Jokić.

Svakog igrača ove ekipe Amerikanci su predstavili sa mapom i zastavom države odakle dolazi, a ono što je bilo uočljivo, jeste da je mapa Srbije prikazana sa južnom pokrajinom Kosovom i Metohijom.

Nikola Jokić, Ol-star, NBA
Nikola Jokić, Ol-star, NBA Foto: Printskrin

