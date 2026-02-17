Slušaj vest

Iako je Ol-star vikend NBA lige zamišljen, pre svega, kao egzibicija i zabava, za neke je to ipak sušta suprotnost.

Jedan od tih je Kevin Durent, koji je uoči spektakla u Los Anđelesu prozvao Nikolu Jokića i Luku Dončića, poručivši da se "ne trude previše".

"Pogledajte Luku Dončića i Nikolu Jokića, šta oni rade na Ol-star utakmicama. Ne dovodite u pitanje to što oni radi, a preispitujete nas veterane, Amerikance. A ovu dvojicu... Luku i Jokića ne zanima utakmica. Valjaju se po podu, šutiraju sa pola terena, a vi brinete da li ćemo mi stariji igrati jako", rekao je Durent.

A Nikola i Luka su mu odgovorili tokom Ol-stara. Tako što su se zabavljali u svom stilu.

Ol-star je odigran u novom formatu, sa tri ekipe. Jednu od njih su činili igrači koji nisu Amerikanci. "Tim sveta" je predvodio Darko Rajaković, a očekivalo se da prve zvezde tima budu Nikola Jokić i Luka Dončić. U svakoj ozbiljnoj priči taj tim bi bio najozbiljniji kandidat za trofej, ali ne i u ovoj. Nikola i Luka su proveli, svaki po pet minuta na parketu u dve utakmice.

Uglavnom su sedeli na klupi prilično nezainteresovani za šou koji se dešavao na terenu.