Karl Entoni Tauns i Nikola Jokić govorili prokomentarisali neobičnu jaknu sa Svetim Đorđem, koju je superstar Niksa nosio na ovogodišnjem Ol-staru.

Košarkaš Njujork Niksa Karl Entoni Tauns ostavio je srpskog asa Nikolu Jokića u totalnoj neverici kada se na Ol-staru pojavio u jakni sa motivom iz hrišćanske ikonografije - Sveti Đorđe ubija aždaju.

Nakon eliminacije Tima sveta poznati košarkaš je u razgovoru sa novinarima priznao da je i sam bio u šoku kada mu je Nikola otkrio da je to "srpska stvar".

U razgovoru za "Mozzart sport" Tauns je otkrio da je urađeno samo 25 primeraka takve jakne na svetu.

"Dobio sam je od Aime Leon Dior, bila je posebna. Koliko znam, napravili su samo 25 takvih jakni", kaže Tauns i dodaje:

"Sve je urađeno u saradnji sa Džefom Hamiltonom i ovim putem ga pozdravljam. Baš mi se sviđa jakna, pravo je umetničko delo. Sviđa mi se kako su urađeni šavovi i svi detalji, šablon po kojem je urađeno. Dobio sam poseban primerak, napravljen u mojoj veličini. Stvarno nisam znao da je deo srpskog nasleđa, moraću da obnovim lekcije iz istorije. Pozdravljam Jokića, hvala mu. Moraću da učim svoje lekcije iz istorije", rekao je uz osmeh Tauns.

Jokić je priznao da je ostao u neverici kada je video jaknu Taunsa.

"Gledam mu jaknu i vidim nešto mi je poznato, ali je sve bilo dobro. Nisam pogrešio, bio sam u pravu, je l tako", kaže Nikola.

Kurir sport/Mozzart sport