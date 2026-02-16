Slušaj vest

Najbolji košrkaš današnjice Nikola Jokić nije imao značajnu ulogu na ovogodišnjem Ol-staru.

U prvom meču proveo je samo pet minuta na terenu, dok je drugu utakmicu presedeo na klupi.

"Da, to je bio plan, da odigram samo malo i posle presedim", rekao je Jokić.

Nikola očito ima problema sa povredom ručnog zgloba, pošto je u Los Anđeles stigao sa steznikom na ruci.

U nedelju je mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica ispisao istoriju Barselone, pošto je postao najmlađi strelac katalonskog kluba u ACB ligi. To nije promaklo Jokiću...

Nikola Kusturica Izvor: X

"Video sam... Video sam šta je uradio" kaže Jokić i dodaje:

"Pratio sam ga malo, kada je igrao za kadetsku reprezentaciju. Uzeli su zlato, igrao je stvarno dobro. Naravno, znam celu priču o njemu i Barseloni. Mislim da je sjajno, stvarno sjajno što još imamo velike talente u Srbiji, što naša zemlja još proizvodi vrhunske potencijale, iako on ne igra za srpski tim".

Otkrio je Nikola i da je u kontaktu sa novim selektorom reprezentacije Dušanom Alimpijevićem.

"Čuli smo se. Selektora poznajem još iz vremena kada sam ja bio u Megi, a on trener Vojvodine. Poznajemo se i preko zajedničkih prijatelja. Uvek smo bili u nekom kontaktu, ali da, čuli smo se pošto je postao selektor. Zasad je sve normalno, sarađujemo", ističe Nikola Jokić.

Kurir sport/Mozzart sport