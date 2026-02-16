Slušaj vest

Tim SAD Zvezde pobednik je ovogodišnjeg Ol-star turnira Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto je u finalu u Inglvudu savladao Tim SAD Pruge 47:21.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) Ol-star turnira proglašen je košarkaš Minesote Entoni Edvards, koji je na ovom turniru za Tim SAD Zvezde u proseku beležio 10,6 poena, tri skoka i jednu asistenciju.

Uprvoj fazi zanimljivog Ol-star turnira, pobednički tim savladao je posle produžetka Tim sveta, za koji su nastupali Nikola Jokić i Luka Dončić.

Nakon trijumfa svoje ekipe i osvajanja Kobi Brajant priznanja za MVP Ol-star utakmice, američki košarkaš Entoni Edvards "pecnuo" je Nikolu i Luku.

"Nemam nikakve zamerke prema Luki i Jokiću, ali oni su dvojica najboljih igrača u ligi, a ne pokušavaju da igraju na Ol-star utakmici".

Nije se tu zaustavio Edvards... Na pitanje da li je više uživao u pobedi nad "Prugama" ili Timom sveta, mladi as Minesote je odgovorio:

"Više sam uživao u pobedi nad Timom sveta. Kažu da su tamo najbolji igrači na svetu… Pobediti najbolje igrače na svetu jeste najbolji osećaj na svetu", poručio je Edvards.

