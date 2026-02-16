Slušaj vest

Izuzetno zanimljiva scena viđena je na utakmici između Tima Sveta i Tima SAD Zvezde na ovogodišnjem NBA Ol-star turniru.

Nakon duela sa Devinom Bukerom, srpski košarkaš Nikola Jokić pokušao je da spase jednu loptu koja je odlazila u aut, ali to mu nije pošlo za rukom. Ona je završila u rukama bivšeg američkog predsednika Baraka Obame, koji je sedeo u prvom redu.

Išao je Nikola u punom trku ka Obami, ali je u poslednjem trenutku uspeo da se zaustavi. Bivšem predsedniku Amerike nije bilo svejedno kada je ispred sebe ugledao 211 centimetara visokog i oko 130 kilograma teškog Srbina - što se jasno može zaključiti po izrazu njegovog lica.

