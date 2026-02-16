Pogledajte reakciju Baraka Obame kada je ispred sebe ugledao gorostasa iz Sombora.
Košarka
HIT SCENA - OBAMI NIJE BILO SVEJEDNO KAD JE SRBIN KRENUO KA NJEMU! Bivši predsednik Amerike zgrabio loptu, Jokić ga umalo nije pregazio! (VIDEO)
Slušaj vest
Izuzetno zanimljiva scena viđena je na utakmici između Tima Sveta i Tima SAD Zvezde na ovogodišnjem NBA Ol-star turniru.
Ol-star vikend u LA, Nikola Jokić Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Nakon duela sa Devinom Bukerom, srpski košarkaš Nikola Jokić pokušao je da spase jednu loptu koja je odlazila u aut, ali to mu nije pošlo za rukom. Ona je završila u rukama bivšeg američkog predsednika Baraka Obame, koji je sedeo u prvom redu.
Išao je Nikola u punom trku ka Obami, ali je u poslednjem trenutku uspeo da se zaustavi. Bivšem predsedniku Amerike nije bilo svejedno kada je ispred sebe ugledao 211 centimetara visokog i oko 130 kilograma teškog Srbina - što se jasno može zaključiti po izrazu njegovog lica.
Pogledajte kako je to izgledalo:
1 · Reaguj
1