A ni ovoj NBA zvezdi nije bilo jasno o čemu centar Denvera priča... Snimak Entonija Taunsa i Nikole Jokića na kojem se vidi kako Somborac objašnjava Amerikancu da na leđima jakne ima "srpsku stvar", postao je viralan u Srbiji.

Na jakni u kojoj je košarkaš Njujorka stigao na Ol-star utakmicu nalazi se motiv "Sveti Đorđe ubija aždaju".

Tauns je nakon utakmice dobio pitanje o jakni, a iako je rekao da je napravljeno 25 ovakvih jakni, brend je, uoči puštanja u prodaju, otkrio da se radi o modelu koji je pravljen u samo 10 primeraka.

Radi se o modelu specijalno pripremljenom za 10. rođendan brenda, a prema određenim informacijama, jakna košta, ili je koštala 19.000 dolara.

"Dobio sam je od Aime Leon Dior, bila je posebna. Koliko znam, napravili su samo 25 takvih jakni", rekao je Tauns u odgovoru na pitanje "Mozzart sporta" i dodao:

"Sve je urađeno u saradnji sa Džefom Hamiltonom i ovim putem ga pozdravljam. Baš mi se sviđa jakna, pravo je umetničko delo. Sviđa mi se kako su urađeni šavovi i svi detalji, šablon po kojem je urađeno. Dobio sam poseban primerak, napravljen u mojoj veličini. Stvarno nisam znao da je deo srpskog nasleđa, moraću da obnovim lekcije iz istorije. Pozdravljam Jokića, hvala mu. Moraću da učim svoje lekcije iz istorije".

Na prednjoj strani se nalazi silueta Njujorka, a sa zadnje freska Svetog Đorđa iz manastira Sveti Antonije, napisao je portal "Highsnobiety" koji je o jakni pričao sa tvorcem, Džefom Hamiltonom.

"Svaki mali deo je ručno isečen, ručno ušiven i ručno lepljen. Zatim šiveno jednom iglom. Uvek volim kada stvaram umetničko delo. Rukom pišem beleške na njemu, znate, stavim kožu ovde, stavim malo krokodila tamo, ponekad napravim grešku i izgrebem ga tako da vidite proces u proizvodu", rekao je Hamilton koji je na pomenutom sajtu opisan kao "prava institucija ulične mode".

Kada je reč o freski Svetog Đorđa u manastiru Svetog Antonija, koju je pomenuo portal, ona je nastala u 13. veku, između 1255. i 1260. godine, dok je manastir Svetog Antonija jedan od najstarijih hrišćanskih i podignut je u četvrtom veku.

Freska Svetog Đorđa u manastiru Svetog Antonija Foto: Andrea Jemolo / akg-images / Profimedia

Manastir se nalazi blizu obale Crvenog mora, 300 kilometara jugoistočno od Kaira i blizu pećine u kojoj je Sveti Antonije Veliki živeo kao pustinjak. Manastir je poznat po koptskim freskama iz 12. i 13. veka. Pored freske Svetog Đorđa, nalaze se i freske Svetog arhanđela Mihaila, apostola i ranih pustinjskih oca.

Manastir Svetog Antonija u Egiptu Foto: Michael Abdelmalek / Alamy / Profimedia

Unutar zidina se nalazi više crkava, kula za odbranu, trpezarije i monaške kelije. Glavna crkva je posvećena Svetom Antoniju.

Manastir je aktivan, u njemu žive monasi i važno je hodočasničko mesto za koptske hrišćane koji čine između 10 i 20 odsto populacije u Egiptu i koji se smatraju potomcima starih Egipćana.

Sveti Đorđe je na ikonama i freskama prikazan kao simbol pobede vere nad zlom. U Srbiji postoji praznik posvećen Svetom Đorđu - Đurđevdan, koji se obeležava kao slava 6. maja. Odatle i reakcija Nikole Jokića nakon što je video jaknu Karla Entonija Taunsa.

