URNEBESNA SCENA NA OL-STARU! Jokić učio Amerikance srpski, a onda se umešao Luka Dončić! (VIDEO)
Nikola i Luka na ovogodišnjem Ol-staru nisu imali zapaženu ulogu na terenu. Počeli su prvi meč u startnoj petorci, proveli svega pet minuta u igri, zajedno izašli i više se nisu vraćali na parket, dok su drugu utakmicu celu presedeli na klupi.
Najveći košarkaški spektakl na svetu iskoristili su da se zabave, koristili su svaku priliku da se našale jedan sa drugim, pa su mreže gorele zbog njih.
Peckao je Nikola Luku zbog kilaže, lupio mu "ćušku" tokom fotografisanja, ali Slovenac mu nije ostao dužan.
Tako je u svlačionici zabeležena jedna urnebesna scena.
Jokića su pitali kako se na srpskom kaže "Basketball". U momentu kada je Nikola krenuo da da odgovor, umešao se naravno Luka:
"Odbojka", viknuo je Slovenac.
Jokić ga je pogledao, prvrnuo očima i odgovorio.
"Košarka, kaže se košarka".
Pogledajte ovu zanimljivu scenu: