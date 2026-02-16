Slušaj vest

Sa Jokićem i Dončićem zabava je zagarantovana!

Nikola i Luka na ovogodišnjem Ol-staru nisu imali zapaženu ulogu na terenu. Počeli su prvi meč u startnoj petorci, proveli svega pet minuta u igri, zajedno izašli i više se nisu vraćali na parket, dok su drugu utakmicu celu presedeli na klupi.

Ol-star vikend u LA, Nikola Jokić Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia

Najveći košarkaški spektakl na svetu iskoristili su da se zabave, koristili su svaku priliku da se našale jedan sa drugim, pa su mreže gorele zbog njih.

Peckao je Nikola Luku zbog kilaže, lupio mu "ćušku" tokom fotografisanja, ali Slovenac mu nije ostao dužan.

Tako je u svlačionici zabeležena jedna urnebesna scena.

Nikola Jokić
Nikola Jokić Foto: Screenshot

Jokića su pitali kako se na srpskom kaže "Basketball". U momentu kada je Nikola krenuo da da odgovor, umešao se naravno Luka:

"Odbojka", viknuo je Slovenac.

Jokić ga je pogledao, prvrnuo očima i odgovorio.

"Košarka, kaže se košarka".

Pogledajte ovu zanimljivu scenu:

Nikola Jokić Ol-star
Nikola Jokić
Entoni Edvards
Nikola Jokić, Karl Entoni Tauns

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium