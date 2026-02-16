Slušaj vest

Sa Jokićem i Dončićem zabava je zagarantovana!

Nikola i Luka na ovogodišnjem Ol-staru nisu imali zapaženu ulogu na terenu. Počeli su prvi meč u startnoj petorci, proveli svega pet minuta u igri, zajedno izašli i više se nisu vraćali na parket, dok su drugu utakmicu celu presedeli na klupi.

1/7 Vidi galeriju Ol-star vikend u LA, Nikola Jokić Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia

Najveći košarkaški spektakl na svetu iskoristili su da se zabave, koristili su svaku priliku da se našale jedan sa drugim, pa su mreže gorele zbog njih.

Tako je u svlačionici zabeležena jedna urnebesna scena.

Nikola Jokić Foto: Screenshot

Jokića su pitali kako se na srpskom kaže "Basketball". U momentu kada je Nikola krenuo da da odgovor, umešao se naravno Luka:

"Odbojka", viknuo je Slovenac.

Jokić ga je pogledao, prvrnuo očima i odgovorio.

"Košarka, kaže se košarka".

