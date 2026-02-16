Slušaj vest

Posle godinu i po dana čekanja, mladi srpski plejmejker Nikola Topić konačno je debitovao u najjačoj ligi sveta.

Podsetimo, iako je ovo zvanično njegova druga sezona u dresu Tandera, Nikola u noći između četvrtka i petka upisao svoj debitantski nastup. Prvu sezonu je propustio zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge saznao je da boluje od raka testisa. Ovaj neverovatni borac pobedio je opaku bolest i vratio se svojoj najvećoj ljubavi - košarci.

1/4 Vidi galeriju Nikola Topić, debi u NBA na utakmici protiv Milvokija Foto: William Purnell / Getty images / Profimedia

O Topićevoj najvećoj životnoj borbi govorio je njegov saigrač iz Tandera Čet Holmgren.

"Izuzetno je važno to što je dobio podršku svih nas", rekao je Holmgren za "Mozzart Sport".

"To kroz šta je on prolazio je nešto izuzetno teško i niko od nas zapravo ne može da shvati sve to, šta mu se dešava..." dodao je as Tandera.

Holmbren otkriva da je Nikola dobio najbolje moguće uslove za lečenje ove opake bolesti.

"Pošto je u novom gradu, državi i zemlji, u kojoj nije bio ranije, bilo je važno da mu mi pružimo podršku. Ima oko sebe i odličan sistem, franšizu koja vodi računa, ali je bilo jako bitno da i mi kao tim budemo tu za njega".

Srećan je Holmbren što njegov saigrač sada konačno može u potpunosti da se posveti košarci.

"To je jako bitna stvar, što je sav medicinski deo iza njega. Sada može da se fokusira samo na košarku i da zajedno radimo sa njim. Cilj je da mu pomognemo da bude bolji igrač, ali i da on nama pomogne da budemo bolji tim. Takođe, može i nama da pomogne da budemo bolji igrači. Svakako, jako sam srećan zbog njega i želim mu da bude zdrav".

Govorio je as Oklahome i o neverovatnom talentu srpskog plejmejkera.

"Izuzetno je talentovan momak, vidi parket na poseban način. Voli da razigrava saigrače, plejmejker je koji voli da dodaje loptu i čini saigrače boljim. Igra sa dobrim intenzitetom, takođe može da pogađa šuteve i da ulazi na prodor", kaže Holmgren i zaključuje:

"Jako se radujem tome da dobije još veći prostor, da raširi krila i pokaže šta sve može".

Kurir sport/Mozzart sport