Višestruki NBA šampion sa Čikago Bulsima, slavni hrvatski as Toni Kukoč, nije zadovoljan košarkom koju danas gleda u najjačoj ligi sveta.

"Po meni se igrači pomeraju od trojke do trojke i većina šuteva u toku utakmice bili su za tri poena. Sećam se, baš smo to komentarisali, Bulsi su u doba dominacije imali 16 šuteva za tri u proseku, dakle ceo tim. Današnji prosek je velik, neke ekipe šutiraju između 45 i 50 trojki po utakmici i onda je normalno da u jednoj vidimo 260 do 280, pa i 300 poena obe ekipe", rekao je Kukoč u intervjuu za "Sport klub".

Ubeđen je Hrvat da bi i on danas imao slične brojke kao Nikola Jokić.

"S obzirom na moje košarkaške kvalitete i na mogućnost igranja više pozicija, ja mislim da ne bih imao nekih većih problema da budem blizu tripl-dabla svaku utakmicu", kaže Toni.

Džordan bi bio još dominantniji, a Šeka niko ne bi mogao da zaustavi - tvrdi Kukoč.

"Džordan bi danas šutirao 20-25 slobodnih bacanja po utakmici jer se po pravilima po kojima se sada igra, kad staviš ruku na napadača, sviraju faulovi. A niko, ni u ono vreme, nije mogao da ga zadrži. Ja mislim da bi on bez problema imao nekih 45 poena prosek u ovome NBA. Ali to svi kažu, ne kažem samo ja jer sam igrao s njim, jer sam trenirao svaki dan s njim".

Hrvat smatra da bi Šekil O'Nil po modernim pravilima dominirao na svakoj utakmici.

"Ako njemu otvoriš reket, on uđe i neko mu baci loptu – kakve šanse imaš da ga zaustaviš? Nikakve… Niko više nema klasičnog centra, to je izašlo iz mode".

Usledilo je i zanimljivo poređenje Jokića i Šeka.

"Jokić je najbolji plejmejker Denvera. Većinu utakmice provede na visokom postu, tamo dalje od linije za slobodna bacanja i tu operiše kao centar-plejmejker. Kad se spusti na klasični post, to je 99,99 odsto da će šansa da se završi na njemu. Sve ostalo igra kao plejmejker", kaže bivši as Bulsa i dodaje:

"On vidi s te visine, IQ mu je izvrstan, ima odlična dodavanja i zato se tako koristi. Šeka tako nisu koristili, on je klasičan centar, kao i svi ostali. Pričamo o Juingu, Oladžuvonu… Svim (tadašnjim) centrima. Nisu bili korišćeni kao plejmejkeri, jednostavno tada nije bila takva ideja, a sad svi visoki igrači, poput Vembanjame, koriste se takođe sa vrha trojke i reketa zbog odličnog pregleda igre i dodavanja. Teško ih je zaustaviti jer dodaje sa, da karikiram, tri metra. Njegov reket je ostalih devet igrača ispred njega. Ako ima malo košarke u sebi, može da bude najbolji plejmejker".

