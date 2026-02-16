Slušaj vest

Partizan je pobedio Budućnost rezultatom 98:82 u prvom kolu nove grupe ABA lige, a Dvejn Vašington, iako je postigao 14 poena, nije bio na nivou koji je pokazivao ove sezone.

Vašington je uz 14 poena, za nešto manje od 18 minuta na terenu imao jednu asistenciju i jednu izgubljenu grešku. Napravio je četiri lične greške, dok je sedam puta fauliran.

Pogodio je jedan od dva šuta za dva poena i dva od devet za tri poena, a sa linije slobonih bacanja je bio precizan svih šest puta.

Partizan - Budućnost, ABA liga 2025/26 Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Period od 30ak sekundi u četvrtoj četvrtini je bio kritičan.

Vašington je za 28 sekundi (prema "zapisniku" sa sajta ABA lige), odnosno u periodu od 7:39 minuta, pa do 7:11 minuta do kraja utakmice, prvo izgubio loptu, a onda promašio otvorenu trojku, zatim još jednu pet sekundi kasnije, a zatim i treću osam sekundi nakon druge, uz ofanzivne skokove Džekirija.

Na kraju je napravio ličnu grešku, a potom je Đoan Penjaroja odlučio da ga prebaci na klupu i na teren je umesto njega poslao Nika Kalatesa.

Pogledajte tri promašene trojke Vašingtona za 13 sekundi i reakciju Alekseja Pokuševskog:

Vašington je ove sezone najbolji strelac Partizana. U ABA ligi u proseku beleži 22,8 poena, 2,8 asistencije, 1,6 skokova i 1,4 ukradenih lopti po utakmici, uz odlične procente šuta (59,4% iz igre: 69,5% za dva i 49,4% za tri poena).

U Evroligi u proseku ima 14,9 poena, uz 2,5 asistencija i 1,3 skokova i nešto lošije procente.

