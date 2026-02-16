Slušaj vest

Veliko iznenađenje iz tabora Partizana! Kameron Pejn odlazi iz kluba i vraća se u SAD.

Kako saznaje Mozzart Sport, Pejn će ponovo zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije.

Odlični Amerikanac je bio deo crno-belog tabora svega nešto više od dva meseca. Dobro se pokazao, ali ovakva ponuda se ne odbija jer ona donosi obeštećenje klubu od čak 1,75 miliona dolara.

Kameron Pejn u dresu Partizana

Kameron je propustio poslednje tri utakmice crno-belih u Evroligi i ABA ligi zbog povrede, a očito ni kada se oporavio neće više biti deo ekipe.

Podsećamo, Partizan je zbog suspenzije ostao i bez Dilana Osetkovskog, koji zbog korišćenja zabranjenih supstanci ima zabranu nastupa do kraja 2026. godine.