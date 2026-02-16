KAKAV ŠOK! Partizan ostao bez jednog od najboljih igrača: NBA klub potpisao ugovor sa njim!
Veliko iznenađenje iz tabora Partizana! Kameron Pejn odlazi iz kluba i vraća se u SAD.
Kako saznaje Mozzart Sport, Pejn će ponovo zaigrati u NBA ligi, u dresu Filadelfije.
Odlični Amerikanac je bio deo crno-belog tabora svega nešto više od dva meseca. Dobro se pokazao, ali ovakva ponuda se ne odbija jer ona donosi obeštećenje klubu od čak 1,75 miliona dolara.
Kameron je propustio poslednje tri utakmice crno-belih u Evroligi i ABA ligi zbog povrede, a očito ni kada se oporavio neće više biti deo ekipe.
Podsećamo, Partizan je zbog suspenzije ostao i bez Dilana Osetkovskog, koji zbog korišćenja zabranjenih supstanci ima zabranu nastupa do kraja 2026. godine.
Crno-beli su u Evroligi uveliko bez realnih šansi da se domognu plej-ina, u ABA ligi su sinoć otvorili drugu fazu pobedom protiv Budućnosti, a naredni zadatak koji ih čeka je Kup Radivoja Koraća u Nišu.