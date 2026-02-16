Kao što pravila svake godine nalažu, svaki klub u sastavu može da ima maksimalno četiri strana košarkaša, a to je nešto što može da bude problematično za trenere, pre svega večitih rivala.

Dakle, kada je reč o strancima, nema povređenih Karlika Džonsa i Šeika Miltona, nema Mike Murinena koji ove sezone praktično ni nema minutažu, nema ni suspendovanog Dilana Osetkovskog koji je u ponedeljak ujutru napustio Srbiju i otputovao u Barselonu, kao ni Tonija Džekirija i Nika Kalatesa. Naravno, u sastavu nije ni Džabari Parker.