Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Partizan će od prodaje Kamerona Pejna zaraditi čak 1.750.000 dolara! Toliko obeštećenje je pristala da plati Filadelfija.

Nema sumnje - sjajan potez uprave crno-belih, jer su značajno popunili kasu i "debelo" u plusu kada se uzme u obzir koliko ih je košta Pejn, a koliko su zaradili. Odlični Amerikanac je bio deo crno-belog tabora svega nešto više od dva meseca. Dobro se pokazao, ali ovakva ponuda se ne odbija.

Kameron je propustio poslednje tri utakmice crno-belih u Evroligi i ABA ligi zbog povrede, a očito ni kada se oporavio neće više biti deo ekipe.

Kameron Pejn u dresu Partizana

Podsećamo, Partizan je zbog suspenzije ostao i bez Dilana Osetkovskog, koji zbog korišćenja zabranjenih supstanci ima zabranu nastupa do kraja 2026. godine.

Crno-beli su u Evroligi uveliko bez realnih šansi da se domognu plej-ina, u ABA ligi su sinoć otvorili drugu fazu pobedom protiv Budućnosti, a naredni zadatak koji ih čeka je Kup Radivoja Koraća u Nišu.