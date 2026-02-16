Srpski as nasmejao ljubitelje košarke širom sveta.
Košarka
"PLAČEM SAMO KAD MOJ KONJ POBEDI" Jokića pitali da li će zaplakati kada Lebron ode u penziju, usledio hit odgovor! (VIDEO)
Nije se Nikola Jokić proslavio na parketu, ali je zato van terena ljubiteljima košarke priredio nezaboravan šou tokom NBA Ol-stara.
Ol-star vikend u LA, Nikola Jokić Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia, Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia
Nikola je vikend u LA iskoristio da se sjajno zabavi. "Peckao" se sa Dončićem na svakom koraku i oduševljavao novinare svojim duhovitim izjavama.
Kada su mu postavili pitanje da li će plakati kada Lebron Džejms ode u penziju, Somborac je kao iz topa odgovorio:
"Ne".
"Kako to?" pitao je iznenađeni novinar:
"Ne znam, nemam takvu vrstu emocije."
Usledilo je zanimljivo pitanje.
"Kada si poslednji put plakao?"
"Ne znam, da budem iskren... Kada je moj konj pobedio u trci", prisetio se Jokić.
