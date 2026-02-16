Košarkaši Crvene zvezde otvaraju ovogodišnje izdanje Kupa Radivoj Korać utakmicom sa Borcem u sredu od 20 časova.
OBRADOVIĆ PRECRTAO MONEKEA: Ovo je tim Crvene zvezde za Kup Koraća
Trener Saša Obradović na put u Niš (utorak nakon treninga) vodiće sledeće igrače:
Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Aleksej Nedeljković, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Sava Đurić, Lazar Stojković, Ognjen Simjanovski, Ognjen Radošić, Kodi Miler Mekintajer, Džered Batler, Ebuka Izundu i Džordan Nvora.
To znači da za Čimu Monekea nije bilo mesto u timu zbog ograničenog broja stranaca, a ta odluka predstavlja najveće iznenađenje.
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Kada je reč o strancima, u Nišu, zbog povreda, ali i odluke trenera, iz sastava Crvene zvezde osim Monekea neće biti Ajzee Kenana, Tajsona Kartera, Hasijela Rivera, Donatasa Motiejunasa, Džoela Bolomboja, Semija Odželeja i Jaga dos Santosa.
