Trener Saša Obradović na put u Niš (utorak nakon treninga) vodiće sledeće igrače:

Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Aleksej Nedeljković, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Sava Đurić, Lazar Stojković, Ognjen Simjanovski, Ognjen Radošić, Kodi Miler Mekintajer, Džered Batler, Ebuka Izundu i Džordan Nvora.

To znači da za Čimu Monekea nije bilo mesto u timu zbog ograničenog broja stranaca, a ta odluka predstavlja najveće iznenađenje.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kada je reč o strancima, u Nišu, zbog povreda, ali i odluke trenera, iz sastava Crvene zvezde osim Monekea neće biti Ajzee Kenana, Tajsona Kartera, Hasijela Rivera, Donatasa Motiejunasa, Džoela Bolomboja, Semija Odželeja i Jaga dos Santosa.

Kup u Nišu će biti održan od 18 do 21. februara

