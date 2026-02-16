Slušaj vest

Podgoričani su tako vezali dve izgubljene utakmice u ABA ligi pošto su prethodno izgubili od Crvene zvezde.

Andrej Žakelj je nakon utakmice poručio da su dve dobre četvrtine bile dovoljne crno-belima.

"Partizan je odigrao prvu i treću četvrtinu na nivou i to je bilo dovoljno za pobedu. Krenuli smo premekano, u odbrani nismo bili kao što smo želeli od prvog minuta. Na kraju smo probali agresivnije da igramo, ali je bilo prekasno, jer je Partizan kontrolisao utakmicu", rekao je Žakelj i dodao:

"Dozvolili smo previše otvorenih šuteva sa vrlo dobrim procentima, a teško je dobiti utakmicu kad rival tako šutira. Sve je to zato što smo bili premekani u odbrani. Moramo da okrenemo stranicu i idemo dalje, jer nas čeka nacionalni Kup", zaključio je trener Budućnosti.

