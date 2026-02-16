Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije će u predstojećem FIBA prozoru u kvalifikacijama za plasman na Mundobasket 2027. dva puta odmeriti snage sa Turskom, 27. februara u Beogradu i 2. marta u Istanbulu.

Selektor Turske Ergin Ataman odredio je spisak igrača koji će izaći na megdan našom Orlovima.

Ergin Ataman u očaju

Spisak Turske za mečeve protiv Srbije:

Erdžan Osmani (Anadolu Efes), Erkan Jilmaz (Anadolu Efes), Šehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltali (Bahčešehir), Malakaj Flin (Bahčešehir), Jigit Arsnal (Bešiktaš), Berk Ugurlu (Bešiktaš), Sertač Šanli (Bešiktaš), Onuralp Bitim (Fenerbahče), Tarik Biberović (Fenerbahče), Metedžan Birsen (Fenerbahče), Džan Korkmaz (Galatasara), Jigit Onan (Manisa), Furkan Korkmaz (Tofaš), Jigitdžan Sajbir (Tofaš), Ismail Ulusoj (Trabzon), Džedi Osman (Panatinaikos), Omer Jurtseven (Panatinaikos).

