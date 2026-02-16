Slušaj vest

U sredu 18. februara, na programu je završnica Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Košarkaši Partizana će u četvrtak izaći na megdan FMP-u u četvrtfinalu od 20.00, dok će Crvena zvezda dan ranije ukrstiti koplja sa Borcem iz Čačka (20.00).

U međuvremenu, pojavile su se i kvote za turnir u Nišu, a prema njima je Crvena zvezda, iako sa svega četiri stranca, neprikosnoveni favorit.

Kvota na trijumf Zvezde u Nišu iznosi oko 1.60, dok je na Partizan koeficijent kao pobednika čak preko 2.4.

Mega zauzima treću poziciju, a kvota na trijumf je preko 20!

Nerealna projekcija - šta vi mislite?

