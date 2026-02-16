Kvote za predstojeći Kup Radivoja Koraća koji startuje 18. i traje do 21. februara.
nerealno...
DA LI STE BAŠ OVO OČEKIVALI? Pojavile kvote za Kup Radivoja Koraća, ovo je baš preterivanje?
U sredu 18. februara, na programu je završnica Kupa Radivoja Koraća u Nišu.
Košarkaši Partizana će u četvrtak izaći na megdan FMP-u u četvrtfinalu od 20.00, dok će Crvena zvezda dan ranije ukrstiti koplja sa Borcem iz Čačka (20.00).
U međuvremenu, pojavile su se i kvote za turnir u Nišu, a prema njima je Crvena zvezda, iako sa svega četiri stranca, neprikosnoveni favorit.
Kvota na trijumf Zvezde u Nišu iznosi oko 1.60, dok je na Partizan koeficijent kao pobednika čak preko 2.4.
Mega zauzima treću poziciju, a kvota na trijumf je preko 20!
Nerealna projekcija - šta vi mislite?
