Došao je tiho i za kratko vreme je kupio srca navijača Partizana, međutim, brzo je došao dan rastanka sa Kameronom Pejnom.

Pejn se vraća u SAD, a njegov novi klub biće Filadelfija.

Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Partizan će od prodaje Kamerona Pejna zaraditi čak 1.750.000 dolara! Toliko obeštećenje je pristala da plati Filadelfija.

Partizan neće dugo biti sa samo jednim plejmejkerom u nastavku sezone, a prema informaciji "Mozzartsporta", Karlik Džons se vraća na teren - i biće prava zamena za Pejna!

Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, Džons se povredio u oktobru 2025. godine, a njegov povratak na teren planiran je posle Kupa Radivoja Koraća u Nišu, tačnije krajem februara.

