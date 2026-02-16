Kameron Pejn iz Partizana otišao nazad za Ameriku, crno-beli zaradili veliki novac, a uskoro stiže i prava zamena za njega.
PEJN ODLAZI, A OPAKA ZAMENA ZA AMERIKANCA JE VEĆ TU! Staro dobro poznato lice ponovo pred Grobarima!
Došao je tiho i za kratko vreme je kupio srca navijača Partizana, međutim, brzo je došao dan rastanka sa Kameronom Pejnom.
Pejn se vraća u SAD, a njegov novi klub biće Filadelfija.
Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Partizan će od prodaje Kamerona Pejna zaraditi čak 1.750.000 dolara! Toliko obeštećenje je pristala da plati Filadelfija.
Partizan neće dugo biti sa samo jednim plejmejkerom u nastavku sezone, a prema informaciji "Mozzartsporta", Karlik Džons se vraća na teren - i biće prava zamena za Pejna!
Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Podsetimo, Džons se povredio u oktobru 2025. godine, a njegov povratak na teren planiran je posle Kupa Radivoja Koraća u Nišu, tačnije krajem februara.
