Došao je tiho i za kratko vreme je kupio srca navijača Partizana, međutim, brzo je došao dan rastanka sa Kameronom Pejnom.

Pejn se vraća u SAD, a njegov novi klub biće Filadelfija.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Partizan će od prodaje Kamerona Pejna zaraditi čak 1.750.000 dolara! Toliko obeštećenje je pristala da plati Filadelfija.

Partizan neće dugo biti sa samo jednim plejmejkerom u nastavku sezone, a prema informaciji "Mozzartsporta", Karlik Džons se vraća na teren - i biće prava zamena za Pejna!

Podsetimo, Džons se povredio u oktobru 2025. godine, a njegov povratak na teren planiran je posle Kupa Radivoja Koraća u Nišu, tačnije krajem februara.

