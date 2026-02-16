Slušaj vest

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 23 kandidata za februarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze: Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića kao i u novembarskom prozoru, biti Milenko Bogićević, Nemanja Jovanović, Vladimir Jovanović i Tomislav Tomović.

Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Jovan Petrović i Marko Stanojević.

U medicinskom timu prof. dr Dragana Radovanovića su prof. dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, ekonom Jovica Aničić, a PR menadžer Nina Kolundžija.

Reprezentacija Srbije 27. februara dočekuje selekciju Turske u dvorani Aleksandar Nikolić, a potom gostuje evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu. Naš tim je u prva dva kola pobedio reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine.