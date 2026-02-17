Slušaj vest

Trenutno je bez posla i van očiju javnosti. Doduše, ne i španske.

Časopis "Gigantes del Basket" mu je u ponedeljak dodelio nagradu "Međunarodna legenda", a tim povodom on je u Madridu bio gost Marke za čije diktafone i kamere je govorio o mnogim temama.

Između ostalog, pričao je i o povratku trenerskom poslu i kada bi to moglo da se desi.

"Nemojte se iznenaditi ako se jednog dana ponovo nađem na parketu. Imao sam nekoliko opcija, neke sam odbio, neke se nisu dogodile, ali sam veoma strpljiv. Istina je da kada god izađem na parket, vatra i strast koje su u meni izbiju na površinu. Sada sam dovoljno zreo da razumem i sačekam pravi trenutak da preuzmem tim. Nisam trener koji samo ide da bi trenirao. Moram da se uključim u ceo projekat. Takođe, prošlog novembra sam imao operaciju, drugu operaciju kuka. Sada imam dva veštačka, pokloni iz moje igračke karijere. Nije lako bilo fizički oporaviti se posle toga", rekao je Aleksandar Đorđević u intervjuu za "Marku".

Novinara Marke je zanimalo postoji li mogućnost da radi u Španiji kao trener?

"Ja jesam Španac zahvaljujući naturalizaciji i to je nešto što je stvar ponosa jer je ova zemlja prepoznala to što sam dao tokom 6-7 godina ovde u Barsi i Realu. Veoma sam zahvalan obema ekipama. Jedna od mojih kćerki je rođena u Barseloni, druga u Madridu. Osećam se veoma povezano sa ovom zemljom i voleo bih jednog dana da se vratim".

Hipotetički - kada bi istovremeno stigle ponude Barselone i Real Madrida, koju bi izabrao?

"To je hipotetički... Moramo biti realni, trenutno oba tima imaju fantastične trenere. Serđo Skariolo je sjajna osoba i prijatelj koji je toliko dao španskoj košarci kao trener. S druge strane, Ćavi Paskval se vratio, tako da su to sve hipotetičke situacije. Uvek sam stava da biram mirno, a pre svega profesionalno jer mislim da se u našoj profesiji ocenjuje po nivou profesionalizma, a ne po emocijama, to su lične stvari".

A Partizan?

"To je takođe hipotetički, ali to je možda verovatnije. Sve se može desiti, ali insistiram da to moraju biti pravi trenuci, prave prilike. Nije da žurim ka prilikama, naprotiv, uvek izuzetno cenim trenutak, ono što bi trebalo da se uradi i posao koji bi trebalo da se uradi jer su naši stari mentori uvek govorili da se rad trenera meri onim što ostavljate za sobom kada napustite taj klub ili reprezentaciju. Ako su taj tim ili ta reprezentacije igrali bolje nego pre nego što ste došli, onda ste dobro obavili svoj posao. Želim da me pamte kao nekoga ko je ostavio nešto za sobom gde god je bio: Barsa, Real, Partizan. Mi smo svi profesionalci - šta god da se stavi na sto u tom trenutku to morate da prihvatite kao profesionalac. To su moji ciljevi", rekao je.

Projekat NBA lige je nešto što ga zanima, ali isprva želi da vidi kako će stvari strukturalno da izgledaju.

"Želim da vidim kako će struktuirati ligu, koji će timovi učestvovati još ne znamo. Još je dug put pred svima. A dovesti još jedno takmičenje ovde neće biti nimalo lako jer su tu Evrokup, Liga šampiona koji imaju svoju težinu i značaj, a da ne spominjemo Evroligu koja je najjače takmičenje. Sigurno, svako nacionalno prvenstvo takođe ima svoj značaj. Ne smemo zaboraviti da je to temelj svega i zato kažem da moram da vidim".

Favorit u Evroligi?

"Trenutno navijam za Fenerbahče zbog tima i trenera Jasikevičijusa. Mislim da će i Real i Olimpijakos biti dobri, ali moj favorit trenutno je Fenerbahče", istakao je Đorđević.

