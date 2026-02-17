Čeka nas izuzetno zanimljivo takmičenje sa osam učenika.
Košarka
RASPORED UTAKMICA NA KUPU KORAĆA: Evo kada igraju večiti - kompletan kostur turnira
Slušaj vest
Završni turnir Кupa Radivoja Кoraća počinje sutra u Nišu, a trofej će braniti košarkaši Crvene zvezde.
Biće ovo 21. put da se završnica našeg najmasovnijeg takmičenja igra u dvorani "Čair".
Učesnici finalnog turnira su Crvena zvezda, Partizan, Mega, FMP, Spartak iz Subotice, čačanski Borac, Zlatibor iz Čajetine i OКК Beograd.
Takmičenje sutra od 17.00 otvaraju Spartak i Zlatibor, dok će se 20.00 se sastati Crvena zvezda i Borac.
Drugog četvrtfinalnog dana, u četvrtak, od 17.00 igraju Mega i OКК Beograd, a od 20.00 Partizan i FMP.
Polufinalne utakmice su u petak od 16.30 i 20.30, dok je finale u subotu u 20.30.
Reaguj
Komentariši