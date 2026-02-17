Slušaj vest

Završni turnir Кupa Radivoja Кoraća počinje sutra u Nišu, a trofej će braniti košarkaši Crvene zvezde.

Biće ovo 21. put da se završnica našeg najmasovnijeg takmičenja igra u dvorani "Čair".

Učesnici finalnog turnira su Crvena zvezda, Partizan, Mega, FMP, Spartak iz Subotice, čačanski Borac, Zlatibor iz Čajetine i OКК Beograd.

Takmičenje sutra od 17.00 otvaraju Spartak i Zlatibor, dok će se 20.00 se sastati Crvena zvezda i Borac. 

Drugog četvrtfinalnog dana, u četvrtak, od 17.00 igraju Mega i OКК Beograd, a od 20.00 Partizan i FMP.

Polufinalne utakmice su u petak od 16.30 i 20.30, dok je finale u subotu u 20.30.

Ne propustiteFudbalPOJAVIO SE SNIMAK! POTUKLE SE DELIJE I MERAKLIJE: Jezive scene masovne tuče navijača u Nišu
Navijači, tuča, delije, meraklije
KošarkaMASOVNA TUČA U CENTRU NIŠA PRED KUP RADIVOJA KORAĆA: Tukli se navijači dva tima! Više osoba završilo u bolnici
shutterstock_1498347566.jpg
KošarkaDA LI STE BAŠ OVO OČEKIVALI? Pojavile kvote za Kup Radivoja Koraća, ovo je baš preterivanje?
Dvejn Vašington i Džered Batler na večitom derbiju
KošarkaOBRADOVIĆ PRECRTAO MONEKEA: Ovo je tim Crvene zvezde za Kup Koraća
Miler-Mekintajer, Moneke i Grejem
KošarkaPENJAROJA OTPISAO OSAM STRANACA! Trener Partizana imao težak zadatak pred Kup?! Jedan napustio klub, drugi otišao iz Srbije...
Đoan Penjaroja

Delije napravile feštu na utakmici Crvena zvezda - Makabi! Izvor: Kurir