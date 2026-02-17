Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde na Kup Radivoja Koraća stižu sa oreolom glavnog kandidata za trofej. Ipak, trener Saša Obradović spušta loptu i pred početak turnira bira oprezniji ton, svestan da kup sistem ne prašta ni najmanji pad koncentracije.

Crveno-beli ove sezone igraju u visokom ritmu i sa mnogo samopouzdanja. U Evroliga drže izuzetno dobru poziciju, dok u regionalnom takmičenju i dalje odlučuju sami o svojoj sudbini. Sve to ih, barem na papiru, stavlja korak ispred večitog rivala Partizan u borbi za prvi pehar u sezoni.

- Nekako se nameće mišljenje da smo mi ekipa koja bi trebalo da igra pod pritiskom osvajanja trofeja. Međutim, bez obzira na naše ambicije ovo je posebna predstava sa velikim ulogom u kome će svi igrati preko granica svojih mogućnosti sa jednom željom – da osvoje trofej. Možda je često ponavljano, ali i primeri širom Evrope nam to samo potvrđuju, Kup je vrlo specifično takmičenje, na kome je prva utakmica najteža - rekao je Obradović.

Prvi ispit na putu ka trofeju biće duel sa Borcem.

- Borac sa kojim igramo u sredu je iskusna ekipa, ima kvalitet i zaista može da bude realna pretnja uz ulogu samo na papiru, autsajdera. Zato moramo da odigramo čvrstu utakmicu uz maksimalan respekt protivnika. O Spartaku koji je mogući naredni protivnik i koji dolazi sa pet stranaca i najjačim sastavom, i da ne govorimo. Imaju odličan tim, odličnog trenera. Dakle, ponavljam, svi imaju svoje ambicije, i svi u Niš dolaze sa idejom da osvoje kup. Želju imamo, kvalitet imamo, ali nećemo nasesti na priče kako smo apsolutni favoriti koja nam nameće pritisak, jer i svi drugi imaju želju da osvoje trofej. Idemo utakmicu po utakmicu, počev od Borca.