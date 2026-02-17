"Zaista sam zahvalan Partizanu na ukazanoj prilici i načinu na koji su me klub, saigrači i navijači prihvatili. Odlučio sam da se pridružim timu sledeći sjajne primere Dantea Egzuma i drugih igrača koji su preko Partizana pronašli svoj put nazad do NBA lige. Bila mi je velika čast da nosim ovaj dres i predstavljam klub sa takvom istorijom. Ipak, moj cilj je NBA i želeo bih da se zahvalim Partizanu što mi je pomogao i omogućio mi da odem sada", rekao je Kamerun Pejn.