Nije se stišala bura oko suspenzije Dilana Osetkovskog, koji je morao da napustio Partizan posle vesti iz Španije, a nove šokantne informacije stigle su iz Partizana.

Kameron Pejn će napustiti crno-beli tabor, posle vrlo kratkog vremena provedenog u ovoj ekipi vratiće se u SAD.

"Zaista sam zahvalan Partizanu na ukazanoj prilici i načinu na koji su me klub, saigrači i navijači prihvatili. Odlučio sam da se pridružim timu sledeći sjajne primere Dantea Egzuma i drugih igrača koji su preko Partizana pronašli svoj put nazad do NBA lige. Bila mi je velika čast da nosim ovaj dres i predstavljam klub sa takvom istorijom. Ipak, moj cilj je NBA i želeo bih da se zahvalim Partizanu što mi je pomogao i omogućio mi da odem sada", rekao je Kamerun Pejn.

Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pejn je član Partizana bio tek dva meseca, u Beograd je stigao krajem prošle godine. Pokazao je kvalitet, doprinosio boljim rezultatima tima, ali će crno-beli u ostatak sezone morati bez omalenog plejmejkera.

(Kurir sport/Telesport)

