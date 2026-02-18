VREME JE! POČINJE KUP RADIVOJA KORAĆA! Zvezda protiv Borca kreće u odbranu trofeja, evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Utakmica se igra u hali „Čair“ u Nišu, a crveno beli brane trofej koji su prošle sezone osvojili u dramatičnom finalu protiv ekipe Partizana.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Trener crven-belih Saša Obradović spušta loptu i pred početak turnira bira oprezniji ton, svestan da kup sistem ne prašta ni najmanji pad koncentracije.
- Nekako se nameće mišljenje da smo mi ekipa koja bi trebalo da igra pod pritiskom osvajanja trofeja. Međutim, bez obzira na naše ambicije ovo je posebna predstava sa velikim ulogom u kome će svi igrati preko granica svojih mogućnosti sa jednom željom – da osvoje trofej. Možda je često ponavljano, ali i primeri širom Evrope nam to samo potvrđuju, Kup je vrlo specifično takmičenje, na kome je prva utakmica najteža - rekao je Obradović.