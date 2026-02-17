Slušaj vest

Prvi meč crveno-beli igraju u sredu od 20 časova protiv ekipe Borca, a ukoliko prođu prvu prepreku očekuje ih u petak u prvom terminu (16.30) utakmica sa pobednikom duela Spartak - Zlatibor.

Pred put u Niš, jedan od najiskusnih domaćih igrača Nikola Kalinić, izneo je svoja očekivanja od ovogodišnjeg turnira.

"Kup je specifično takmičenje, na ispadanje. Igraju se tri utakmice. Uvek je zanimljivo igrati ga, pogotovo u Srbiji. Dođu navijači svih ekipa u halu. Nosi posebnu draž. Biće to prva prilika da vidimo kako se tim nosi u uslovima eliminacionih mečeva. Sigurno će biti zanimljivo. Idemo u promenjenom sastavu. Ni to možda nije loše, da bi neki drugi momci ušli u ritam i dobili šansu da se dokažu. Uvek je lepo ići u Niš, ljudi nas tamo divno dočekaju uvek", rekao je Kalinić i potom dodao:

"Sigurno da ne odmaže. S godinama se teže oporavljaš za sledeću utakmicu. Ali svakako da smirenost i iskustvo pomažu. Nadam se da ćemo osvojiti prvi trofej ove godine i da ćemo nastaviti da igramo dobro kao u poslednje vreme, iako smo izgubili od Olimpijakosa. Mislim da to ide dobro i želimo tako da nastavimo", dodao je on.