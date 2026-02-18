Slušaj vest

Američki plejmejker Jogi Ferel dobio je pasoš Crne Gore, prenose tamošnji mediji.

Tako se otvorila mogućnost da iskusni as u budućnosti brani boje reprezentacije Crne Gore.

Kako prenosi portal "RTCG" administrativni postupak je u toku, ali još uvek nije u potpunosti zvaršen, pa će se plejmejker Budućnosti na Kupu Crne Gore i dalje tretirati kao stranac, međutim, već od leta biće na raspolaganju selektoru Crne Gore Zvezdanu Mitroviću.

"Crna Gora bi u Ferelu dobila naturalizovanog beka sa iskustvom velikih utakmica, što bi dodatno proširilo rotaciju na spoljnim pozicijama idonelo više kreativnosti u organizaciji igre u narednim kvalifikacionim prozorima", piše RTCG.

Ferel, koji od 2023. godine nosi dres podgoričke Budućnosti, iza sebe ima bogato iskustvo. U NBA ligi nastupao je za Dalas, Sakramento, Klivlend i Kliperse, a prvi angažman u Evropi imao je u Panatinaikosu. Pre dolaska u Podgoricu igrao je za Cedevitu i Šangaj Šarkse.

Ne propustiteKošarkaVREME JE! POČINJE KUP RADIVOJA KORAĆA! Zvezda protiv Borca kreće u odbranu trofeja, evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
KK Crvena zvezda
Košarka"NADAM SE DA ĆEMO OSVOJITI PRVI TROFEJ OVE GODINE" Nikola Kalinić maksimalno motivisan pred početak KRK! Ambicije su najveće, evo šta posebno želi u Nišu...
Nikola Kalinić
KošarkaVELIKO PRIZANJE ZA SRBINA: NBA igrači rekli svoje - Jokić bez premca
Nikola Jokić
Košarka"HVALA PARTIZANU, ALI MOJ CILJ JE NBA" Kameron Pejn se oglasio posle šokantne odluke
Kameron Pejn

Ognjen Dobrić trojka sa pola terena Izvor: Arena 1 Premium