Američki plejmejker Jogi Ferel dobio je pasoš Crne Gore, prenose tamošnji mediji.

Tako se otvorila mogućnost da iskusni as u budućnosti brani boje reprezentacije Crne Gore.

Kako prenosi portal "RTCG" administrativni postupak je u toku, ali još uvek nije u potpunosti zvaršen, pa će se plejmejker Budućnosti na Kupu Crne Gore i dalje tretirati kao stranac, međutim, već od leta biće na raspolaganju selektoru Crne Gore Zvezdanu Mitroviću.

"Crna Gora bi u Ferelu dobila naturalizovanog beka sa iskustvom velikih utakmica, što bi dodatno proširilo rotaciju na spoljnim pozicijama idonelo više kreativnosti u organizaciji igre u narednim kvalifikacionim prozorima", piše RTCG.

Ferel, koji od 2023. godine nosi dres podgoričke Budućnosti, iza sebe ima bogato iskustvo. U NBA ligi nastupao je za Dalas, Sakramento, Klivlend i Kliperse, a prvi angažman u Evropi imao je u Panatinaikosu. Pre dolaska u Podgoricu igrao je za Cedevitu i Šangaj Šarkse.