Ekipa Olimpijakosa večeras se plasirala u polufinale Kupa Grčke posle pobede nad AEK-om od 81:67. Saša Vezenkov je ponovo bio najefikasniji sa 16 poena, Alek Piters ga je pratio sa 14, a naš Nikola Milutinov je upisao deset poena (1/5 iz igre, 8/8 slobodna bacanja), četiri skoka i pet asistencija.

Posle meča trener crveno-belih iz Pireja Jorgos Barcokas imao je razloga za zadovoljstvo onim što je njegov tim pokazao na terenu.

''Došli smo da odigramo prvu utakmicu protiv AEK-a, koju smo na osnovu njihovog imidža smatrali teškom. Olakšalo nam je što su ostali bez plejmejkera, ali smo imali ozbiljnu igru oko 35 minuta.

Činjenica da smo imali preko 30 asistencija i više skokova od protivnika je važna. Pobeda je važna i daje nam priliku da nastavimo u polufinalu'', izjavio je Barcokas.

Ali, nije sve bilo idealno, jer se Tajrik Džons požalio na povredu.

''Tajrik Džons će sutra ujutru imati magnetnu rezonancu. Ne mislim da je nešto ozbiljno. Ne razumem šta se dogodilo, osetio je nelagodnost i tražio je da bude zamenjen. Nadam se da nije ništa ozbiljno'', izjavio je Barcokas.

