NBA ZVEZDE KONAČNO PRIZNALE - JOKIĆ JE BROJ JEDAN I TAČKA! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin je najbolji, rivali daleko iza!
Ugledni američki portal "Atletik" sproveo je zanimljivo istraživanje tokom Ol-star vikenda u Los Anđelesu.
Više od 30 NBA košarkaša glasalo je za njaboljeg igrača lige, a ubedljivu pobedu odneo je srpski as Nikola Jokić.
U očima svojih kolega Soborac je neprikosnoveni broj jedan!
Jokić je osvojio pet poena u glasanju, aktuelni MVP lige Šej Gildžes-Aleksander je drugi sa tri osvojena poena, Luka Dončić i Donovan Mičel dele treću poziciju sa po dva poena, dok su šestorica igrača dobila po jedan bod.
Zanimljivo, niko nije glasao za najveće zvezde američke košarke - Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.
Nikola Jokić dominira i ove sezone, prosečno beleži 28.7 poena, 12.3 skokova i 10.7 asistencija po utakmici.
"Moram da kažem da je to Nikola Jokić. Šta sve radi, koliko znači za tim, brojke koje postiže i koliko lako postiže poene", rekao je najbolji igrač Majamija ove sezone Norman Pauel.
Pohvale su stigle i od Džejlena Džonsona.
"Dominira toliko dugo i ono što radi svake večeri je impresivno".