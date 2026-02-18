Slušaj vest

Ugledni američki portal "Atletik" sproveo je zanimljivo istraživanje tokom Ol-star vikenda u Los Anđelesu.

Više od 30 NBA košarkaša glasalo je za njaboljeg igrača lige, a ubedljivu pobedu odneo je srpski as Nikola Jokić.

U očima svojih kolega Soborac je neprikosnoveni broj jedan!

Jokić je osvojio pet poena u glasanju, aktuelni MVP lige Šej Gildžes-Aleksander je drugi sa tri osvojena poena, Luka Dončić i Donovan Mičel dele treću poziciju sa po dva poena, dok su šestorica igrača dobila po jedan bod.

Zanimljivo, niko nije glasao za najveće zvezde američke košarke - Lebrona Džejmsa i Stefa Karija.

Nikola Jokić dominira i ove sezone, prosečno beleži 28.7 poena, 12.3 skokova i 10.7 asistencija po utakmici.

"Moram da kažem da je to Nikola Jokić. Šta sve radi, koliko znači za tim, brojke koje postiže i koliko lako postiže poene", rekao je najbolji igrač Majamija ove sezone Norman Pauel.

Pohvale su stigle i od Džejlena Džonsona.

"Dominira toliko dugo i ono što radi svake večeri je impresivno".

Ne propustiteKošarkaTUGA U DENVERU - UMRLA LEGENDA NAGETSA! Jokića su poredili sa ovim čovekom, a on je veličao srpskog asa: Njegove reči upućene Nikoli se i dalje pamte!
Dag Mo
KošarkaDENVER KAO NIKADA STAO UZ JOKIĆA! Moćan odgovor na prozivke za Srbina: Lažno negodovanje zbog lažne utakmice!
Nikola Jokić
KošarkaDURENT ISPROZIVAO JOKIĆA I DONČIĆA: Ovako su mu Nikola i Luka odgovorili na Ol-star meču
NBA, Ol-star, Nikola Jokić, Luka Dončić
Košarka"PLAČEM SAMO KAD MOJ KONJ POBEDI" Jokića pitali da li će zaplakati kada Lebron ode u penziju, usledio hit odgovor! (VIDEO)
profimedia-0967717014 (1).jpg

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets