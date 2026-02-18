Slušaj vest

Centar Los Anđeles Lejkersa, Deandre Ejton, uhapšen je na međunarodnom aerodromu na Bahamima zbog posedovanja marihuane.

Podsetimo, NBA liga je pre par godina skinula marihuanu sa liste zabranjenih supstanci, ali je ona i dalje nelegalna na Bahamima.

Košarkaš sa Bahama je Ol-star pauzu iskoristo da ode na kraći odmor kući, ali je na aerodromu priveden, pošto je kod njega pronađena manja količina marihuane.

Njegov advokat Devard Fransis rekao je u izjavi za "Rojters" da je košarkaš ubrzo pušten iz pritvora i da se odmah vratio u Sjedinjene Američke Države, pa će biti na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u izazvima koji ih očekuju nakon pauze.

Ne propustiteKošarkaNBA ZVEZDE KONAČNO PRIZNALE - JOKIĆ JE BROJ JEDAN I TAČKA! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin je najbolji, rivali daleko iza!
Nikola Jokić
KošarkaDENVER KAO NIKADA STAO UZ JOKIĆA! Moćan odgovor na prozivke za Srbina: Lažno negodovanje zbog lažne utakmice!
Nikola Jokić
KošarkaDURENT ISPROZIVAO JOKIĆA I DONČIĆA: Ovako su mu Nikola i Luka odgovorili na Ol-star meču
NBA, Ol-star, Nikola Jokić, Luka Dončić
KošarkaJOKIĆ VIDEO SVETOG ĐORĐA NA JAKNI OD 19.000 DOLARA! Ostao u neverici zbog odevnog detalja NBA zvezde! Postoji samo 10 primeraka, a evo zašto je napravljena
Nikola Jokić i jakna sa Svetim Đorđem

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium