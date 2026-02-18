Podsetimo, NBA liga je pre par godina skinula marihuanu sa liste zabranjenih supstanci , ali je ona i dalje nelegalna na Bahamima.

Košarkaš sa Bahama je Ol-star pauzu iskoristo da ode na kraći odmor kući, ali je na aerodromu priveden, pošto je kod njega pronađena manja količina marihuane.

Njegov advokat Devard Fransis rekao je u izjavi za "Rojters" da je košarkaš ubrzo pušten iz pritvora i da se odmah vratio u Sjedinjene Američke Države, pa će biti na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u izazvima koji ih očekuju nakon pauze.