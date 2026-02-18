Centru Lejkersa preseo odmor.
ŠOK U LA - Zvezda Lejkersa uhapšena zbog posedovanja marihuane!
Centar Los Anđeles Lejkersa, Deandre Ejton, uhapšen je na međunarodnom aerodromu na Bahamima zbog posedovanja marihuane.
Podsetimo, NBA liga je pre par godina skinula marihuanu sa liste zabranjenih supstanci, ali je ona i dalje nelegalna na Bahamima.
Košarkaš sa Bahama je Ol-star pauzu iskoristo da ode na kraći odmor kući, ali je na aerodromu priveden, pošto je kod njega pronađena manja količina marihuane.
Njegov advokat Devard Fransis rekao je u izjavi za "Rojters" da je košarkaš ubrzo pušten iz pritvora i da se odmah vratio u Sjedinjene Američke Države, pa će biti na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u izazvima koji ih očekuju nakon pauze.
