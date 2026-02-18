Slušaj vest

Pravi metež vlada u svetu košarke zbog objavljivanja Epstinovih fajlova, u kojima se pojavljuje i ime američkog menadžera Kejsija Vasermana.

Njegova agencija, jedna od najuticajnijih u sportu i zabavi, godinama zastupa vrhunske košarkaše u NBA i Evropi, ali sad se našla pod pritiskom medija i javnosti, što je dovelo do najave prodaje firme. Ovaj Vasermanov potez tumači se kao pokušaj da se distancira od kontroverzi i zaštiti lični i profesionalni integritet.

Lista njegovih klijenata uključuje priličan broj velikih imena u košarci. Među njima je i najtrofejniji trener Evrope Željko Obradović, najplaćeniji igrač Starog kontinenta Vasilije Micić, kapiten reprezentacije i bek LA Klipersa Bogdan Bogdanović, sjajno krilo Crvene zvezde Nikola Kalinić, zatim Aleksej Pokuševski, bivši NBA igrač, koji sad nosi dres Partizana, zatim Tristan Vukčević, član Vašington Vizardsa, te Alen Smailagić, centar Virtusa, bivši igrač Partizana i Golden Stejta...

Šta tek reći za zvezde evropske košarke poput Isaka Bonge, sjajnog nemačkog krila, jednog od najboljih u radovima Partizana, Kendrika Nana iz Panatinaikosa, vrhunskog beka šutera, a klijent te agencije je još jedan bivši član Partizana Zak Ledej, koji sada brani boje Armanija. Lista se nastavlja s Najdželom Vilijamsom Gosom, Nikolasom Laprovitolom, Rolandsom Šmitsom, Džerijanom Grentom...

Posledice za igrače su već vidljive. Promena vlasničke strukture agencije znači da mnogi od njih moraju da razmotre novu strategiju u vezi sa svojim zastupanjem. Formalno, igrači i dalje mogu ostati u istoj agenciji dok se prodaja ne završi, ali neizvesnost zbog Vasermanove reputacije a i medijskog pritiska tera pojedine igrače, posebno mlađe, da traže nove agente. Pokuševski je tako među prvima povukao potez i promenio agenciju, pa je sad član grčkog Oktagona.

Vasermanova uloga nije ograničena samo na sport. On je predsednik Organizacionog odbora Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine, što dodatno komplikuje njegov položaj u javnosti. Otkrivanje imena u Epstinovim fajlovima stvara pritisak i unutar profesionalnih krugova, jer investitori, klubovi i sponzori žele da izbegnu bilo kakav rizik povezan s reputacijom sportskog menadžera.

Za mlađe igrače situacija je posebno osetljiva. Njihove karijere još nisu stabilne, a promene u zastupanju mogu uticati na pregovore s klubovima i šanse za dalji napredak. S druge strane, iskusniji igrači kao Kalinić ili Vilijams Gos moraju da balansiraju između profesionalne sigurnosti i medijskog pritiska.

Priznao Vaserman: Tačno je, moje ime je u fajlovima

Kejsi Vaserman je agenciju osnovao pre više od 20 godina i jedna je od najjačih u svetu sporta, muzike i zabave. Priznao je da se njegovo ime, kao i prepiske pojavljuju u nedavno objavljenim Epstinovim fajlovima, dokumentima koje je američko ministarstvo pravde pustilo u javnost. Spominje se njegova komunikacija s Gilejn Maksvel, dugogodišnjom Epstinovom saradnicom osuđenom za učešće u seksualnim zlostavljanjima maloletnika.